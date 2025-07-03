Капремонт аэродрома Чебоксар планируется провести в 2025-2026 годах

Главгосэкспертиза России одобрила проект капитального ремонта аэродрома в международном аэропорту Чебоксар. Работы планируется начать в 2025 году и завершить в 2026 году, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

"Подведомственный Росавиации институт "Аэропроект" получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на разработанную проектную документацию для проведения капитального ремонта аэродрома Чебоксары. <…> [Предусматривается] проведение [капремонта] искусственных покрытий перрона и рулежной дорожки № 1. Строительно-монтажные работы планируется начать до конца текущего года, завершить реализацию проекта капремонта - в 2026 году", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обновление проведут по федеральному проекту "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта". Средства формируются за счет специального целевого фонда, который создан по поручению президента России Владимира Путина и наполняется за счет надбавки к сборам за аэронавигационное обслуживание.

"Аэропорт Чебоксар станет первым в России объектом, на аэродроме которого капитальный ремонт будет выполнен за счет средств фонда, сформированного осенью 2024 года. <…> Воздушные ворота Чувашии получат обновленную инфраструктуру, благодаря чему полеты <…> станут еще комфортнее и безопаснее", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росавиации Натальи Андриановой.

В ведомстве добавили, что специалисты "Аэропроекта" в 2025 году планируют завершить проектно-изыскательские работы еще по девяти объектам капитального ремонта: в Барнауле (Михайловка), Кирове (Победилово), Кургане, Липецке, Светлогорске, Томске (Богашево), Ульяновске (Баратаевка), Усть-Куте и Элисте.