Россия и Монголия определили 90 объектов для разработки полезных ископаемых в приграничной полосе двух стран, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов по итогам встречи с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.

Он отметил, что стороны обсудили ключевые направления сотрудничества: расширение торговли между странами, энергетику, транспортную сферу, а также перспективное взаимодействие в области недропользования, в частности, в области совместной разработки месторождений в приграничной полосе шириной по 150 километров в обе стороны.

"По нашим оценкам, это месторождения со значительными запасами золота, серебра, меди, вольфрама, кобальта, каменного угля, свинца и железа. Совместная разработка месторождений позволит развивать приграничные регионы и обеспечит приток средств в бюджеты наших стран. С российской стороны уже определены 34 объекта, с монгольской стороны - 56 объектов", - приводятся слова Козлова в релизе Минприроды РФ.

Глава Минприроды также сообщил, что Россия и Монголия прорабатывают создание единой бесшовной геологической карты приграничных территорий.