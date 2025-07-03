Завершена прокладка восточной ветки Тирренского HVDC-соединения, которая свяжет энергосистемы Кампании и Сицилии

Системный оператор Италии Terna сообщил о завершении прокладки первой подводной КЛ восточной ветки Тирренского HVDC-соединения, которая свяжет энергосистемы итальянского региона Кампании и о. Сицилии.

Тирренское HVDC-соединение 500 кВ совокупной протяженностью порядка 970 км и пропускной способностью 1 000 МВт, в строительство которого Terna планирует инвестировать в общей сложности € 3,7 млрд, состоит из двух частей: восточной ветки между Кампанией и Сицилией и западной ветки между Сицилией и Сардинией. Завершение проекта строительства Тирренского HVDC соединения, который является одним из важнейших проектов, реализуемых Terna в целях повышения надежности электроснабжения итальянских потребителей, запланировано на 2028 г. Совокупный объем инвестиций в строительство Тирренского соединения составляет около € 3,7 млрд. Ожидается, что соединение укрепит электрические связи между тремя итальянскими регионами – Кампании, Сицилии и Сардинии, увеличит мощность обменов электроэнергией между ними и повысит энергетическую гибкость национальной энергосистемы.

Проект строительства восточной ветки стоимостью € 500 млн является одним из трех проектов Terna, включенных в программу ЕС REPowerEU. Работы по установке подводных КЛ осуществляются судном-кабелеукладчиком Leonardo Da Vinci, принадлежащим итальянской компании Prysmian Group (Prysmian), которая в 2021 г. получила в рамках проекта строительства Тирренского HVDC-соединения рамочный контракт на проектирование, поставку, установку и испытание более 1500 км силовых HVDC-кабелей. Установка КЛ была выполнена в два этапа: первый участок протяженностью 260 км был установлен в марте; а установка второго участка протяженностью 230 км была начата в апреле. Всего за два месяца было установлено около 490 км КЛ – начиная от Фьюметорто в муниципалитете Термини-Имерезе до Торре-Тушия-Магаццено в муниципалитете Баттипалья.

Завершение прокладки подводной КЛ между Сицилией и Кампанией является важной вехой как для Terna и Prysmian, так и для Италии в целом. Восточная ветка Тирренского соединения, максимальная глубина укладки которой достигала 1560 м, является самым длинным подводным электрическим соединением, когда-либо построенным Terna.

Параллельно с прокладкой подводных КЛ ведутся строительные работы на участках, где будут размещены ППС в Эболи и Термини Имерезе. В Кампании Тирренское соединение будет подключено к наземной энергосистеме в районе порта Торре Тушия Магаззено путем прокладки подземной КЛ протяженностью около 15 км, спроектированной так, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и ландшафт. Аналогичным образом на Сицилии соединение будет подключено к наземной электрической сети в Фьюметорто подземной КЛ протяженностью около 10 км. Terna и Prysmian ожидают, что восточная ветка Тирренского соединения будет введена в эксплуатацию в 2026 г

Официальный сайт Terna https://www.terna.it