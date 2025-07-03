ОДК поставит газоперекачивающий агрегат ГПА-25 для газопровода «Сила Сибири»

Компания «ОДК Инжиниринг» Объединенной двигателестроительной корпорации заключила контракт на поставку газоперекачивающего агрегата ГПА-25. Мощность установки составит 25 МВт. Оборудование предназначено для одного из крупнейших месторождений на востоке России — Чаяндинского. С вводом нового агрегата в эксплуатацию суммарная мощность газотурбинного оборудования ОДК на этом объекте превысит 200 МВт.

ГПА-25 — полностью российский газоперекачивающий агрегат, созданный на базе индустриального газотурбинного двигателя ПС-90ГП-25 производства «ОДК-Пермские моторы». Современные технические решения, заложенные в конструкцию двигателя, обеспечивают экономичную эксплуатацию при максимальной производительности. Индустриальный двигатель ПС-90ГП-25 отличается высокой эффективностью и надежностью, что делает его востребованным решением как для объектов добычи, так и для компрессорных станций магистральных газопроводов.

Газоперекачивающий агрегат ГПА-25 полностью соответствует техническим и эксплуатационным требованиям, предъявляемым газовой промышленностью, оснащен современной системой дистанционного управления с высокой степенью защиты. В рамках контракта «ОДК Инжиниринг» осуществляет поставку и шефмонтаж агрегата.

«ОДК продолжает укреплять свои позиции ключевого поставщика газотурбинных решений для стратегических объектов газовой отрасли. С 2017 года на Чаяндинском месторождении уже работают 12 газоперекачивающих и энергетических агрегатов нашего производства. Ввод в эксплуатацию нового агрегата доведет суммарную мощность оборудования ОДК на этом месторождении до 205 МВт, что демонстрирует наши технические возможности и надежность решений. На сегодняшний день в составе газотранспортной системы России эксплуатируется более 90 газоперекачивающих агрегатов ГПА-25», — отметил генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших в Восточной Сибири, является базовым для Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири».