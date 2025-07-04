Минэнерго приняло участие в III Конференции пользователей газовых турбин

час назад
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Источник:
Министерство энергетики Р...
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Текущая экономическая ситуация требует опережающего развития энергетики, заявил Евгений Грабчак, выступая на III Конференции пользователей газовых турбин. 

Заместитель министра отметил, что развитие российской экономики приводит к увеличению потребности в электроэнергии, что требует как нового строительства, так и модернизации существующих генерирующих мощностей. Он напомнил, что в апреле этого года в ходе стратегической сессии по электроэнергетике под председательством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина была сформулирована целевая задача отрасли: сохранение конкурентоспособности стоимости киловатт-часа при условии реализации мероприятий Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

Для выполнения этой задачи требуется, в частности, продолжать работу по формированию единого отраслевого заказа на оборудование для объектов генерации. 

«Мы должны нашей промышленности дать понимание того, как ей развиваться, какие заказы у нее будут, какой денежный поток будет формироваться», — сказал Евгений Грабчак, подчеркнув, что со стороны государства будет вестись контроль за сроками и стоимостью производства.

«Отмечу особую важность своевременного изготовления и недопустимость срыва срока поставок оборудования. Такие факты — это не просто невыполнение договорных обязательств, а задержка в реализации важнейших инфраструктурных проектов строительства объектов энергетики и как следствие риск для энергетической безопасности страны и ограничение экономического развития», — указал замглавы Минэнерго.

Он также призвал к соблюдению баланса интересов заказчиков и производителей. 

«Помимо текущих тактических вызовов, нужно больше обращать внимание на стратегические – договариваться о параметрах нашей работы, о том, какие технологии и как мы хотим внедрять в нашу энергосистему, в какие сроки, и что для этого нужно отрасли. Партнёрство государства, производителей оборудования и его потребителей – энергетиков позволило бы нам решить большинство этих задач», — отметил заместитель министра.

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