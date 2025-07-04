ОДК представит современные решения для энергетики на выставке «Иннопром»

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) впервые представит на международной промышленной выставке «Иннопром» новейшую энергетическую установку на топливных элементах и полноразмерный индустриальный двигатель НК-37, предназначенный для отечественных быстровозводимых и мобильных электростанций. Оборудование ОДК обеспечит надежное энергоснабжение удаленных и энергодефицитных регионов России.

В экспозиции будет показан газотурбинный двигатель НК-37 производства самарского предприятия ОДК-Кузнецов. На базе модернизированного двигателя НК-37 компания ОДК Инжиниринг разрабатывает перспективную линейку газотурбинных энергоустановок мощностью 25 и 32 МВт. Новое оборудование, благодаря высокой удельной мощности, компактным габаритам и модульной конструкции, можно размещать на любых промышленных объектах в кратчайшие сроки.

«НК-37 сочетает высокую эффективность, надежность и низкие эксплуатационные затраты, что оптимально для модульных ГТЭС. Созданные на его базе энергоустановки обеспечат автономную работу на природном газе или дизельном топливе. Уникальная адаптация к экстремальным климатическим условиям делает быстровозводимые и мобильные электростанции идеальным решением для удаленных регионов и промышленных площадок», – отметил генеральный директор ОДК Инжиниринг Андрей Воробьев.

Также впервые будет продемонстрирована инновационная энергетическая установка на топливных элементах, вырабатывающая электроэнергию без сжигания топлива – путём электрохимического преобразования. Установка работает на природном газе и обеспечивает КПД более 50 %, что превосходит показатели большинства решений в сегменте малой энергетики мощностью до 1 МВт.

На стенде ОДК будет представлен макет индустриального газотурбинного двигателя нового поколения АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт и виртуальный тренажер для изучения его устройства и принципа работы. Комплекс с применением VR-технологий позволяет рассмотреть все узлы и детали двигателя с разных ракурсов и в разрезе. Это даст возможность специалистам эксплуатирующих организаций освоить конструкцию и отработать навыки технического обслуживания.

Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет с 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге. В этом году она состоится в юбилейный 15-й раз. Ее главной темой станет достижение технологического лидерства и обеспечение индустриального прорыва. Организаторами выступают Минпромторг России и Правительство Свердловской области.