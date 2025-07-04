В транспортную систему Всеволожского района Ленобласти вложат 62 млрд рублей
5 часов назад
295
Время чтения ≈ 2 минуты
Авторы и источники / Правообладателям
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел совещание по развитию транспортной инфраструктуры во Всеволожском районе. С привлечением федерального финансирования в зоне агломерации будут построены и отремонтированы десятки региональных трасс.
«В транспортную систему Всеволожского района в ближайшие 5 лет совместно с федеральным бюджетом и внебюджетными источниками вложим 62 млрд рублей. Говорим именно о современной транспортной системе с вылетными магистралями, дополнительными трассами там, где потоки особенно высоки. Увязываем региональные стройки с федеральными проектами ШМСД и КАД-2», – отметил губернатор Александр Дрозденко.
Глава региона рассказал, какие новые трассы проектируются и строятся во Всеволожском районе:
- - Обход Мурино получит второй этап и будет продлен в сторону Кузьмолово к будущей КАД-2 – дал поручение начать проектирование. В 2026 году транспортная доступность Мурино улучшится после ввода новых автодорог, выходящих в створ Гражданского и Пискаревского проспектов.
- - Начнем проектирование обхода Всеволожска – он разгрузит транспортные потоки по Дороге жизни и соединит ее с КАД-2.
- - Заключаем контракт на реконструкцию участка Дороги Жизни до поворота на Щеглово,а до конца года-инвестсоглашение с застройщиками о реконструкции автодороги до ж/д станции Романовка в сторону будущего второго кольца.
- - На дороге между Мурино и Буграми в этом году пройдет текущий ремонт, а улицу Шоссейную в сторону КАД ждет реконструкция.
- - Выезд из Кудрово на Мурманское шоссе будет закончен в 2026 году – на год раньше планового срока.
- - К 2027 году будет реконструировано 5 км автодороги от Колтушей в сторону КАДа
- - До 2029 года будет реконструирована дорога из Новосаратовки к Октябрьской набережной.
- - В планах – получение федерального финансирование на продолжение Ириновского проспекта до Кальтино и реконструкцию дороги к Заневскому посту.