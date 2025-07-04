В транспортную систему Всеволожского района Ленобласти вложат 62 млрд рублей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел совещание по развитию транспортной инфраструктуры во Всеволожском районе. С привлечением федерального финансирования в зоне агломерации будут построены и отремонтированы десятки региональных трасс.

«В транспортную систему Всеволожского района в ближайшие 5 лет совместно с федеральным бюджетом и внебюджетными источниками вложим 62 млрд рублей. Говорим именно о современной транспортной системе с вылетными магистралями, дополнительными трассами там, где потоки особенно высоки. Увязываем региональные стройки с федеральными проектами ШМСД и КАД-2», – отметил губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона рассказал, какие новые трассы проектируются и строятся во Всеволожском районе: