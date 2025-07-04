Денис Мантуров оценил перспективы добычи лития в Республике Тыва

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Республику Тыва посетил производство строительных материалов, ознакомился с выставкой ключевых промышленных предприятий региона, а также провёл рабочую встречу с главой республики Владиславом Ховалыгом.

ООО «Восток» занимается строительством жилья и социальных учреждений. При помощи средств индивидуальной программы развития предприятие наладило выпуск железобетонных изделий и строительных блоков. Объём отгрузки товаров в 2024 году достиг более 5 млрд рублей. Доля российского оборудования на предприятии составляет 75%.

На выставке промышленной продукции Денис Мантуров ознакомился с производственным потенциалом региона и работой действующих предприятий. Одно из них – АО «Техмашсервис» (входит в ГК «Ростех»), где в ноябре 2023 года за счёт мер государственной поддержки был введён в эксплуатацию завод по выпуску эмульсионных взрывчатых веществ для освоения месторождений. Компания сотрудничает с местными горнодобывающими предприятиями и поставляет им продукцию. Мощность завода – 5 тыс. т в год.

Первый вице-премьер совместно с главой республики также облетел на вертолёте ряд месторождений, в том числе Тастыгское и Кызыл-Таштыгское. Денис Мантуров подчеркнул, что развитие Тастыгского месторождения по производству концентрата лития не только является перспективным направлением для поставок на внутренний рынок, но и имеет экспортный потенциал. Месторождение Тастыг в Тыве – одно из крупнейших в России месторождений лития и одно из ключевых для обеспечения технологического суверенитета России в области современных ёмких источников питания и хранения энергии.

На встрече с Владиславом Ховалыгом Денис Мантуров рекомендовал региону активнее использовать инструменты Фонда развития промышленности, в том числе для привлечения местных инвесторов. Кроме того, первый вице-премьер поручил Минпромторгу России совместно с правительством республики и управляющими компаниями частных индустриальных парков проработать вопрос их включения в реестр Минпромторга. Это позволит в дальнейшем компаниям претендовать на получение мер поддержки по линии министерства.

Владислав Ховалыг доложил Денису Мантурову о начале разработки предварительного технико-экономического обоснования создания Центрально-Евразийского транспортного коридора (ЦЕТК). На ПМЭФ-2025 Красноярский край, Хакасия и Тыва подписали меморандум, по которому фонд «Центр стратегических разработок» приступил к оценке перспективной грузовой базы. Техническое задание было утверждено рабочей группой, сформированной по инициативе Дениса Мантурова.

Напомним, что поручение определить целесообразность формирования ЦЕТК дал Президент Владимир Путин в рамках новых стратегических направлений развития России. Центрально-Евразийский транспортный коридор обеспечивает дополнительную возможность транзита товаров к Северному морскому пути через реку Енисей и создаёт основу северной ветки Нового шёлкового пути.