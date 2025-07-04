Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с врио губернатора Новгородской области Александром Дроновым

Обсудили ключевые направления развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в регионе.

Акцентировали внимание на вопросах реализации региональной программы капитального ремонта, в которую включено 4824 многоквартирных дома общей площадью 12,4 млн м², где проживает более 312 тыс. человек.

По данным Росстата, за первые пять месяцев текущего года объем ввода жилья в области составил 199,4 тыс. м².

Рассмотрели реализацию объектов благоустройства территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С 2019 по 2024 годы в Новгородской области уже преобразили 621 территорию, в том числе 188 общественных пространств.

В текущем году запланированы работы на 23 объектах. Высокое качество проектов подтверждается успехами во Всероссийском конкурсе: из 34 поданных заявок 17 стали победителями, а 14 из них уже реализованы.

Один из успешных реализованных проектов — Парк культуры и отдыха «Чистые пруды» в Великом Новгороде. Его создание стало возможным благодаря инициативе активных жителей, которые сформировали запрос на преображение заброшенной территории.

С 2022 года парк развивается поэтапно: здесь уже появились памп-трек, открытые шахматы и спортивная площадка. В этом году планируется дальнейшее благоустройство, включая установку прогулочных пирсов и озеленение.