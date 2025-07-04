Опытно-конструкторское предприятие «ЭЛКА-Кабель» отметило лучших выпускников Пермского машиностроительного колледжа

ОКП «ЭЛКА-Кабель» наградило девять лучших выпускников Пермского машиностроительного колледжа. Заместитель технического директора компании Михаил Булатов лично поздравил будущих специалистов с успешным завершением учебы и вручил каждому именные брендированные корпоративные сувениры.

По словам Михаила Булатова, предприятие активно поддерживает развитие молодежи и ценит вклад молодого поколения в профессиональный рост организации.

«Для нас важно и почетно принимать участие в таких мероприятиях. Мы заинтересованы в развитии и поддержке молодых специалистов. Молодой ум – гибкий, такие сотрудники всегда вносят свежие идеи! Для нас это важно!» - говорит Михаил Булатов.

Компания высоко оценивает значимость мероприятий подобного формата, подчеркивая важность инвестиций в перспективных профессионалов.