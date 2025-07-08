Глава «Росатома» Алексей Лихачёв провел рабочую встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси

8 июля 2025 года состоялся рабочий визит генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва в Египет. В рамках визита глава «Росатома» провел рабочую встречу с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом ас-Сиси, на которой обсуждались вопросы российско-египетского стратегического сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях, а также ход строительства АЭС «Эль-Дабаа».

«Строительство АЭС “Эль-Дабаа” в Египте является для нас безусловным приоритетом. Благодаря слаженному взаимодействию российской и египетской сторон на площадке станции сегодня идут полномасштабные строительно-монтажные работы на всех четырех энергоблоках. В реализации проекта ежедневно задействовано свыше 24 тысяч человек, причем основную часть коллектива составляют граждане Египта. Это способствует развитию местных компетенций и созданию новых рабочих мест. Мы уверены, что успешная реализация проекта АЭС “Эль-Дабаа” укрепит российско-египетские отношения, усилит энергетическую независимость Египта и станет основой для дальнейшего технологического партнерства наших стран», – отметил Алексей Лихачёв.

Также в ходе встречи стороны определили механизмы участия российской стороны в создании системы физической защиты строящейся станции. В штаб-квартире Министерства электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта состоялась церемония подписания Протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Египта, а также дополнительного соглашения к EPC-контракту на сооружение АЭС «Эль-Дабаа» между АО «Атомстройэкспорт» (Инжиниринговый дивизион Росатома, генеральный подрядчик сооружения АЭС «Эль-Дабаа») и Управлением по атомным электростанциям Египта.

Новые документы предусматривают возможность привлечения российской стороны к работам по проектированию, поставке оборудования и материалов и выполнению строительных, монтажных и пусконаладочных работ, необходимых для создания системы физической защиты АЭС «Эль-Дабаа». Площадка станции будет оснащена современными системами безопасности, которые полностью соответствует стандартам МАГАТЭ.

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная электростанция в Египте. Она строится в городе Эль-Дабаа в провинции Матрух на побережье Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от Каира. АЭС состоит из четырех энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт каждый, оснащенных водо-водяными реакторами российского класса ВВЭР-1200 новейшего третьего поколения, которые являются новейшими технологиями и уже имеют успешно работающие опорные станции. АЭС «Эль-Дабаа» строится в рамках комплекса контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. В соответствии с контрактными обязательствами российская сторона не только построит АЭС, но и будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока эксплуатации станции, а также оказывать помощь египетским партнерам в обучении персонала станции на этапе эксплуатации и технического обслуживания в течение первых 10 лет работы АЭС. Кроме того, российская сторона в рамках отдельного контракта построит специальные хранилища и предоставит специальные контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80 % выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.