ОСК приступила к строительству третьего большого десантного корабля проекта 11711

8 июля на судостроительном заводе ОСК «Янтарь», отмечающем сегодня свой 80-летний юбилей, состоялась торжественная церемония закладки большого десантного корабля «Сергей Кабанов».

Корабль строится по заказу Министерства обороны РФ по модернизированному Невским проектно-конструкторским бюро ОСК проекту 11711. Это самые большие по водоизмещению корабли, строящиеся для Военно-Морского Флота в современной России. Модернизированный проект отличается архитектурой и увеличенной вертолетной палубой в кормовой части.

Большой десантный корабль проекта 11711 предназначен для транспортировки морского десанта и военной техники. На палубе может базироваться корабельный многоцелевой или транспортно-боевой вертолет.

Корабль назван в честь советского морского артиллериста и военачальника генерал-лейтенанта Сергея Ивановича Кабанова, руководившего военными операциями в составе Балтийского, Северного и Тихоокеанского Флотов ВМФ в годы Великой Отечественной войны.

БДК «Сергей Кабанов» стал третьим кораблем модернизированного проекта 11711, строящегося на стапелях завода ОСК «Янтарь». В настоящее время ведется строительство еще двух больших десантных кораблей этого же проекта ‒ «Василий Трушин» и «Владимир Андреев».

На церемонии закладки БДК выступил советник генерального директора ОСК Владимир Королев, зачитав руководству и работникам завода поздравительный адрес генерального директора ОСК Андрея Пучкова по случаю празднования 80-летия со дня основания предприятия. Заводской праздник продолжился концертной программой для работников и членов семей завода.

В праздничном мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, командование Военно-Морского Флота, руководство ОСК, работники завода и члены их семей.