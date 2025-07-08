В Ленобласти разработали пятилетнюю программу по защите энергосетей от ураганов

Ленинградская область разработала пятилетнюю программу повышения надежности энергосетей для защиты от последствий ураганов. Регион ведет переговоры с Минэнерго России о федеральной поддержке проекта, предварительная сумма - 10 млрд рублей, сообщил первый заместитель председателя комитета по ТЭК региона Егор Никитенко на пресс-конференции в ТАСС.

"Планируем финансовую поддержу от федерального правительства в размере 10 миллиардов в течение пяти лет. Сейчас активно с Минэнерго России прорабатываем вопрос по включению Ленобласти в программу. Предварительное согласие уже есть", - пояснил Никитенко.

Основная проблема - неизолированные провода, которые повреждаются падающими деревьями. В 2024 году комитет по ТЭК региона уже инвестировал 533 млн рублей в установку коммутационных аппаратов и индикаторов тока короткого замыкания.

Работы начнутся осенью 2025 года и затронут прежде всего распределительные линии электропередачи 6/10 кВ.

Также по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко планируется создание цифрового ситуационного центра, который будет организован на базе существующего Центра энергосбережения. Первый этап - запуск личного кабинета для жителей до конца года.