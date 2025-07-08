В Нижегородской области приступили к строительству инфраструктуры для нового уникального микрорайона

В знаменитом селе Большое Болдино Нижегородской области, где великий поэт Александр Пушкин создал известные на весь мир произведения, началось строительство обеспечивающей инфраструктуры для нового малоэтажного микрорайона.

«Проект реализуется по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоза России в рамках комплексной государственной программы «Строительство», куратором которой является Минстрой России. Параллельно с возведением жилья создаётся вся необходимая для комфортного проживания инфраструктура на площади в 11,5 гектаров. Планируется, что здесь построят 11 улиц с тротуарами, съездами и разворотными площадками. Проведут сети электроснабжения и наружного электроосвещения, проложат порядка 2,5 км сетей водоснабжения», – отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

Помимо этого, уложат 1,9 км самотечного и 2,7 км напорного канализационного коллектора, а также обустроят канализационную насосную станцию мощностью более 167 куб.м/сут.

«В Большом Болдине мы видим пример эффективной совместной реализации федеральных и областных программ. Строительство непосредственно жилых домов софинансируют работодатели с условием, что получившие жилье сотрудники не будут уезжать из района в течение нескольких лет. Без федеральной поддержки и строительства инженерной инфраструктуры реализация такого проекта была бы нереальной. А сейчас мы видим интерес людей к тому, чтобы приезжать жить в сельскую местность, работать и растить здесь детей», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Строительный контроль за созданием инфраструктуры в селе Большое Болдино обеспечивает подведомственное Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль». Специалисты федерального центра контролируют каждый этап работ и используемые материалы, строго следя за выполнением проектных требований.