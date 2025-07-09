Модернизация Новороссийского транспортного узла позволит повысить грузопоток до 43 миллионов тонн ежегодно

4 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
РЖД
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Как сообщает официальный новостной Telegram-канал РЖД, масштабная модернизация железнодорожной инфраструктуры Новороссийска входит в национальный проект «Эффективная транспортная система». Первый этап проекта предусматривает реконструкцию железнодорожного участка Блокпост Кирилловский – Парк «Нижний» . Уже построено около 2,5 километров второго пути, шесть железнодорожных мостов и путепроводов, движение по которым уже открыто.

Параллельно ведётся реконструкция первого пути, продолжается возведение моста и устройство подпорных стен. Полностью завершить первый этап планируется до конца текущего года, после чего железнодорожники смогут одновременно отправлять поезда по двум путям.

Второй этап включает создание нового приёмоотправочного парка на станции Новороссийск на 25 путей, а также прокладка второго главного пути на маршруте Блокпост Кирилловский – Парк «Б». Эти работы будут продолжаться вплоть до 2030 года.

Ожидается, что обновление транспортной инфраструктуры существенно увеличит пропускную способность новороссийского транспортного узла на четверть, доведя объём перевозимых грузов до 43 миллионов тонн в год.

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