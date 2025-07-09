Разработка Росэл может выявлять малозаметные дроны на оптоволокне

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех разработал решение для обнаружения малозаметных объектов, в том числе дронов на оптоволокне, — трехкоординатный пассивный когерентный локатор (3D ПКЛ). Его главное преимущество и отличие от традиционных радиолокаторов — отсутствие собственного излучения. Это делает изделие незаметным для радиоразведки, что обеспечивает защиту устройства и его оператора от обнаружения.

Устройство регистрирует сигналы, отраженные от цели, но излученные не собственными передатчиками радиолокационной станции, а внешними — сигналы вещательных (радио- и телевизионных) передатчиков. 3D ПКЛ анализирует фазу и амплитуду принимаемых сигналов, выдавая точные координаты выявленного источника потенциальной опасности — по азимуту, дальности и высоте. Локатор может «видеть» легкомоторные самолеты на дальности в несколько десятков километров.

Выявляя широкий спектр стелс-объектов, в том числе дронов на оптоволокне, 3D ПКЛ позволяет эффективно контролировать воздушное, надводное и наземное пространство охраняемого объекта.

В составе «Росэла» производством локатора занимается научно-исследовательский институт (НИИ) «Вектор».

«Современные БПЛА обладают низкой радиолокационной заметностью и используют небольшие высоты. Наша система 3D ПКЛ может обнаруживать такие дроны. Устройство обладает высокой чувствительностью к радиолокационно малозаметным и низколетящим целям, а также функцией трехмерного сопровождения выявленных объектов. Изделие сохраняет свои технические характеристики и в сложной радиотехнической обстановке — штатно работает среди железобетонных строений, используя многократно переотраженные сигналы. В отличие от оптических и инфракрасных систем 3D ПКЛ остается эффективным при любых погодных условиях и в любое время суток. Устройство не генерирует собственного излучения, что обеспечивает его незаметность для обнаружения средствами радиоразведки. Таким образом, его применение не демаскирует рабочую позицию», — сказала заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр.

Устройство не требует лицензированных частот. Может работать от относительно слабого источника электропитания, по сравнению с активными РЛС и радиооптическими комплексами. Совокупность передовых технических решений в сфере пассивной когерентной локации позволяет использовать уже существующую инфраструктуру и снижать эксплуатационные издержки системы.