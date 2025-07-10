На ремонт Невского проспекта выделят 461 млн рублей

В Петербурге объявили конкурс на поиск подрядчика для ремонта дорожного покрытия Невского проспекта, следует из данных госзакупок. Начальная цена составила 461 млн рублей.

Заказчиком выступает СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Срок проведения работ — до 28 октября 2025 года.

Подрядчик должен выровнять люки смотровых колодцев в соответствии с уровнем дорожного покрытия, заменить дорожное покрытие, нанести новую разметку. Ожидается также обеспечение безопасности дорожного движения, включая мероприятия "по ограждению мест производства работ".

Срок гарантии на новое покрытие должен составить 2 года при условии передвижения более 20 тыс. автомобилей на полосе в сутки.

В ГАТИ предупреждали, что ограничения из-за ремонта дорожного покрытия на Невском проспекте введут в августе 2025 года.

С этого момента и до октября, как указывали в Смольном, будет закрыт участок от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Второй этап ремонта предполагает замену дорожного покрытия на участке от площади Восстания в 2026 году.

В 2024 году на участке Невского проспекта от Михайловской до Садовой улицы планировали провести ремонтные работы. Однако их пришлось перенести из-за аварийной колейности.

До этого масштабный ремонт Невского проспекта (участок до площади Восстания от Адмиралтейского проспекта) был в 2018 году, до начала чемпионата мира по футболу. Второй этап стартовал в августе. Общая стоимость работ составила 216 млн рублей.