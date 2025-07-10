В Министерстве энергетики РФ обсудили перспективы сотрудничества с China Energy International Group

Роман Маршавин провел рабочую встречу с вице-президентом, гендиректором штаб-квартиры China Energy International Group Co., Ltd. в Евразийском регионе (дочерней структуры Energy China) Синь Цзуньи.

Мероприятие прошло по поручению Министра энергетики РФ Сергея Цивилева. Во встрече приняли участие представители ключевых энергокомпаний России.

Открывая встречу, Роман Маршавин отметил, что у России и Китая интенсивно развиваются контакты в области энергетики, выразив большой интерес к сотрудничеству.

«Мы впечатлены вашими разработками, и Министр энергетики России поручил организовать эту встречу, чтобы вы смогли представить российским компаниям свои передовые решения», — подчеркнул он.

В ходе встречи китайская сторона представила проекты, по которым готова развивать партнерство с российскими компаниями. В числе приоритетных направлений — создание электросетей нового поколения, включая развитие систем передачи электроэнергии сверхвысокого напряжения (переменного и постоянного тока) для транспортировки как традиционной, так и возобновляемой энергии. Особое внимание было уделено низкоуглеродной трансформации энергосистем, модернизации угольных электростанций и балансировке энергосистем за счет различных видов генерации. Китайские партнеры выразили готовность предоставлять инженерный консалтинг, решения для устойчивого развития и управления проектами на всех этапах жизненного цикла. Обсуждались перспективы модернизации ТЭС и строительства газовых электростанций, включая разработку стандартов проектирования, обмен опытом и реализацию проектов по возведению современных газотурбинных электростанций с поставкой оборудования. Рассмотрели возможности обмена технологиями, разработки новых стандартов, а также строительства объектов ВИЭ и их интеграции в энергосистему.

Участники встречи договорились активизировать взаимодействие по всем представленным направлениям.