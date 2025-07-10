Защита критически важной энергетической инфраструктуры требует комплексного подхода к управлению рисками
Представители Департамента энергетической безопасности и инфраструктуры ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго России приняли участие в VIII Всероссийской конференции EXPO.UAV «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем», на которой обсудили современные средства обнаружения беспилотных летательных аппаратов и противодействия им, а также обеспечение системной защиты объектов ТЭК разного типа.
Во время выезда на полигон специалисты участвовали в демонстрации и испытаниях различных комплексов по обнаружению, подавлению и физическому перехвату дронов. Среди инновационных решений наибольшее внимание привлекла лазерная установка для защиты критической инфраструктуры от беспилотников.
Также на конференции были организованы отраслевые дискуссии разработчиков и производителей противодронных систем, презентации передовых решений ‒ от средств радиоэлектронной борьбы до средств физической защиты.
«Обеспечение непрерывного функционирования критически важной энергетической инфраструктуры имеет решающее значение для защиты общества и экономики от разрушительных последствий террористических атак. Это требует комплексного управления рисками, включающего регулярные оценки уязвимости и мониторинг сценариев террористических угроз. В условиях активизации диверсионных атак необходимо адаптировать все подходы и механизмы их реализации к новым реалиям, для чего крайне важны обмен знаниями и сотрудничество всех участников процесса», ‒ подчеркнула руководитель Департамента энергетической безопасности и инфраструктуры ТЭК Виолетта Киушкина.