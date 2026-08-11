«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией 14 жилых комплексов в I полугодии 2026 года

За шесть месяцев текущего года специалисты «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям 14 жилых комплексов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общая присоединённая мощность составила 8,4 МВт.

В Санкт-Петербурге энергетики подключили к сетям шесть жилых комплексов в Красносельском, Московском, Курортном и Красногвардейском районах. В Ленинградской области выполнено технологическое присоединение восьми ЖК во Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Ломоносовском и Тосненском районах.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф», а также с помощью мобильного приложения «Россети».