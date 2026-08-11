Титановая сварочная проволока Чепецкого механического завода стала лауреатом регионального конкурса «100 лучших товаров России»
Чепецкий механический завод (АО «ЧМЗ», предприятие Топливного дивизиона «Росатома», г. Глазов, Республика Удмуртия) признан лауреатом регионального этапа Всероссийской программы «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технологического назначения». На конкурс предприятие представило витрину сварочной проволоки из 10 видов титановых сплавов с уникальными техническими характеристиками.
Запущенная в промышленное производство чуть более 10 лет назад титановая сварочная проволока ЧМЗ сегодня завоевала свыше половины российского рынка, обеспечив импортозамещение в данном сегменте. Предприятие выпускает порядка 170 номенклатур сварочной проволоки диаметром от 0,8 до 7 мм из различных титановых сплавов. Продукция отвечает современным требованиям качества и отличается рядом важных характеристик: низкой микро- и макропористостью, высоким качеством поверхности, отсутствием посторонних включений, точными геометрическими параметрами и высокой химической чистотой. Содержание газовых примесей в проволоке ниже требований ГОСТ, что особенно важно для получения надежных сварных соединений в ответственных конструкциях.
Титановая сварочная проволока ЧМЗ применяется в ответственных секторах промышленности, где к материалам предъявляются повышенные требования по прочности, коррозионной стойкости и надежности в агрессивных средах, включая авиационно-космическую отрасль, судостроение и машиностроение.
Победа в региональном этапе Всероссийской программы «100 лучших товаров России» дает ЧМЗ право представлять Удмуртию и атомную отрасль на федеральном уровне конкурса, где будут определены лучшие товары страны.
«Титановая сварочная проволока ЧМЗ — это результат последовательной работы коллектива предприятия по развитию импортозамещающих решений для высокотехнологичных отраслей промышленности. За десятилетие ее производства мы не только расширили линейку продукции, но и укрепили позиции на российском рынке, обеспечив потребителей качественным отечественным материалом, соответствующим самым строгим требованиям по надежности, чистоте и эксплуатационным характеристикам», - отметил генеральный директор Чепецкого механического завода Сергей Чинейкин.
Программа «100 лучших товаров России» направлена на поддержку отечественных производителей, повышение качества и конкурентоспособности российской продукции, а также продвижение лучших образцов на внутреннем и внешнем рынках. Российские компании успешно реализуют проекты развития, создают инновационные решения. Развитие прорывных технологий повышает конкурентоспособность как атомной отрасли, так и отечественной экономики в целом. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.
Чепецкий механический завод (АО «ЧМЗ», предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в г. Глазов Удмуртской республики) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок, продукцию для предприятий атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. АО ЧМЗ – крупный и единственный в России производитель изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. https://chmz.tvel.ru/
Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания - АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru