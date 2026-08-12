Паритет выступил на семинаре СПб ТПП по качеству строительных материалов

4 августа в Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате прошел семинар «Управление качеством готовой продукции. Строительные материалы». В формате дискуссионного клуба мероприятие объединило более 40 очных и 260 онлайн-участников.

Организаторами выступили Комитет по техническому регулированию, стандартизации и качеству СПб ТПП, Консорциум «Кодекс» и Центр деловых коммуникаций «Форум Скиллс».

Руководитель отдела маркетинга Паритета Антон Харитонов представил доклад «Регуляторный вакуум в сертификации LAN-кабелей». Он показал, как различия в областях применения ТР ТС 004/2011, Федерального закона № 123-ФЗ и ГОСТ 31565-2012 создают пробел в регулировании. Из-за этого отдельные свойства, заявленные в маркировке LAN-кабеля, могут остаться неподтвержденными испытаниями. Запись выступления доступна на Rutube.