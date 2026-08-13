В распределительные сети «Россети Юг» поступило 1,7 млрд кВт·ч «зелёной» электроэнергии за шесть месяцев 2026 года

С января по июнь 2026 года в распределительные сети «Россети Юг» в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республиках Адыгея и Калмыкия поступило 1,7 млрд кВт·ч электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). В общей структуре отпуска в сеть доля «зелёной» энергетики заняла 6,3%.



Объем поставок электроэнергии ветряной генерацией составил 982 млн кВт·ч, гидрогенерацией – 324 млн кВт·ч, солнечной генерацией – 413 млн кВт·ч.



Наибольший объем электроэнергии выдали в сеть генерирующие объекты на основе ВИЭ в Ростовской области – 777 млн кВт·ч и Республике Калмыкия – 478 млн кВт·ч. В Волгоградской области объем полученной «зелёной» энергии составил 221 млн кВт·ч, в Астраханской области – 186 млн кВт·ч, в Краснодарском крае и Республике Адыгея – 57 млн кВт·ч.



В настоящее время в Ростовской области вырабатывают электроэнергию пять ветроэлектростанций (ВЭС) и одна гидроэлектростанция (ГЭС), в Краснодарском крае – шесть солнечных электростанций (СЭС). В Калмыкии действуют три ВЭС и четыре СЭС. В Астраханской области ВИЭ-генерация представлена 13 СЭС. В Волгоградской области производство «зелёной» энергии осуществляют две СЭС и одна ВЭС, одна шлюзовая и одна малая ГЭС.