Масштабный энергосбой произошел в четырех странах Центральной Азии

Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан столкнулись с массовым отключением света. Причиной стал резкий скачок мощности в энергосистеме региона. В Казахстане вскоре сообщили об устранении неполадок, сообщает РБК.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом пишут киргизское издание «Кактус», таджикистанское «Азия Плюс», казахстанское Tengrinews и узбекистанская Gazeta.

По данным агентства Kaztag, без света оказалась почти вся Алма-Ата, отключения также произошли в южных областях Казахстана, а в Ташкенте встало метро.

В пресс-службе Минэнерго Казахстана пояснили, что отключения произошли из-за сбоя в энергосистеме.

«14 августа 2026 года произошел наброс мощности, вызванный резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. В результате сработала противоаварийная автоматика, что привело к отключению ряда потребителей электроэнергии в некоторых регионах [Казахстана]», — сообщили в ведомстве.

В результате произошло аварийное отключение магистральных линий национального оператора электросетей Казахстана — АО «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) и последующее автоматическое срабатывание защиты, сообщили в пресс-службе компании.

Были отключены сразу три линии электропередачи. В результате Южная зона Единой энергосистемы (ЕЭС) Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии выделились на изолированную работу.