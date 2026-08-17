Режкабель укрепляет безопасность: на заводе обновляют средства индивидуальной защиты

Режевской кабельный завод продолжает работу по обеспечению безопасных условий труда. На предприятии идёт планомерная замена средств индивидуальной защиты (СИЗ). Новая спецодежда соответствует нормам безопасности и имеет всю необходимую документацию. Её ключевые преимущества — повышенная износостойкость, улучшенная эргономика и надёжная защита. Материалы и конструкция сохраняют защитные свойства в течение всего срока службы, а крой не сковывает движения и обеспечивает удобство при работе.

Обновление СИЗ — часть комплексной работы завода по совершенствованию системы охраны труда. Профилактика производственных рисков и обеспечение комфортных и безопасных условий труда для сотрудников является приоритетом Режевского кабельного завода.