Режкабель укрепляет безопасность: на заводе обновляют средства индивидуальной защиты

17 авг. 2026, 14:00
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Режевской кабельный завод
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Режевской кабельный завод продолжает работу по обеспечению безопасных условий труда. На предприятии идёт планомерная замена средств индивидуальной защиты (СИЗ). Новая спецодежда соответствует нормам безопасности и имеет всю необходимую документацию. Её ключевые преимущества — повышенная износостойкость, улучшенная эргономика и надёжная защита. Материалы и конструкция сохраняют защитные свойства в течение всего срока службы, а крой не сковывает движения и обеспечивает удобство при работе.

Обновление СИЗ — часть комплексной работы завода по совершенствованию системы охраны труда. Профилактика производственных рисков и обеспечение комфортных и безопасных условий труда для сотрудников является приоритетом Режевского кабельного завода.

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Режевской кабельный завод (Режкабель)
OOО «Режевской кабельный завод» одно из самых высокотехнологичных предприятий в уральском регионе, специализирующееся на производстве кабельно-проводниковой продукции. Основные направления деятельности: – кабели монтажные для систем промышленной автоматики – термоэлектродные кабели и провода – кабели контрольные и управления – кабели силовые