«Энхим» подтвердил статус ответственного бизнеса, повысив ЭКГ-рейтинг до уровня «АА»

«Энхим» (входит в Группу «НЭК») повысил оценку в ЭКГ-рейтинге деловой репутации российских компаний. По итогам комплексной проверки суммарный балл предприятия вырос с 89 до 94, что соответствует продвинутому уровню «АА» (ранее компания находилась на уровне «А» той же категории).

ЭКГ-рейтинг оценивает бизнес по трём направлениям: экологичность, социальная ответственность и качество управления. Методика включает 47 критериев, среди которых применение наилучших доступных технологий, условия труда и социальный пакет для сотрудников, реализация природоохранных и благотворительных проектов, а также инвестиции в развитие регионов присутствия. Шкала предусматривает четыре уровня: базовый («С»), средний («В»), продвинутый («А», «АА») и лидерский («ААА»).

Увеличение баллов отражает последовательную работу «Энхим» по повышению прозрачности и эффективности в управлении экологическими и кадровыми процессами. На сегодняшний день рейтинг охватывает более 7 миллионов субъектов предпринимательской деятельности России. Данные по всем компаниям, участвующим в рейтинге, доступны онлайн на официальном сайте.