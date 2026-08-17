«Энхим» подтвердил статус ответственного бизнеса, повысив ЭКГ-рейтинг до уровня «АА»
«Энхим» (входит в Группу «НЭК») повысил оценку в ЭКГ-рейтинге деловой репутации российских компаний. По итогам комплексной проверки суммарный балл предприятия вырос с 89 до 94, что соответствует продвинутому уровню «АА» (ранее компания находилась на уровне «А» той же категории).
ЭКГ-рейтинг оценивает бизнес по трём направлениям: экологичность, социальная ответственность и качество управления. Методика включает 47 критериев, среди которых применение наилучших доступных технологий, условия труда и социальный пакет для сотрудников, реализация природоохранных и благотворительных проектов, а также инвестиции в развитие регионов присутствия. Шкала предусматривает четыре уровня: базовый («С»), средний («В»), продвинутый («А», «АА») и лидерский («ААА»).
Увеличение баллов отражает последовательную работу «Энхим» по повышению прозрачности и эффективности в управлении экологическими и кадровыми процессами. На сегодняшний день рейтинг охватывает более 7 миллионов субъектов предпринимательской деятельности России. Данные по всем компаниям, участвующим в рейтинге, доступны онлайн на официальном сайте.
«Рост рейтинга является отражением реальных изменений на производстве. За год мы смонтировали изолированную систему аварийных сбросов и очистку газов на второй очереди завода, увеличили штат персонала, привлекаем студентов профильных вузов к сотрудничеству, подтвердили менеджмент качества по ISO 9001-2015 и были включены в реестр Минпромторга. Это справедливая оценка нашего курса на технологический суверенитет, экологичность и ответственность перед людьми. Будем работать дальше», – отметил генеральный директор ООО «Энхим» Сергей Мазитов.