«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией десять медицинских учреждений в первом полугодии 2026 года

За шесть месяцев текущего года специалисты «Россети Ленэнерго» подключили к электросетям 10 медицинских учреждений: пять в Санкт-Петербурге и пять - в Ленинградской области. Общая присоединенная мощность составила порядка 1 МВт.

Среди подключенных объектов - фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в деревне Островки Свердловского городского поселения Ленинградской области.

Для надежного электроснабжения объекта энергетики построили и оборудовали новую трансформаторную подстанцию напряжением 6/0,4 кВ, смонтировали воздушную линию электропередачи 0,4 кВ, а также установили систему учета электроэнергии.

ФАП является структурным звеном Всеволожской клинической межрайонной больницы и играет важную роль в системе здравоохранения района. Для жителей отдаленных деревень и поселков этот пункт зачастую - единственная возможность своевременно получить квалифицированную помощь. Бесперебойное электроснабжение учреждения - важное условие, обеспечивающее работоспособность медицинского оборудования, освещения, связи и отопления.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф», а также с помощью мобильного приложения «Россети».