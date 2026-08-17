«Россети Сибирь» повысили надежность электроснабжения 19 000 жителей Алтайского края

Капитальный ремонт линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 киловольт (кВ) в Павловском районе завершили специалисты «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго». ЛЭП обеспечивает электроснабжение 13 населённых пунктов, в которых проживает 19 000 жителей.

«В рамках летней ремонтной кампании мы заменили на этой высоковольтной линии электропередачи 16 изоляторов, отремонтировали грозотрос в двух пролетах. Также был выполнен ремонт шлейфа и ремонт фундаментов нескольких опор. Кроме того, на 12 опорах установили виброгасители. Это специальная защитная арматура, которая снижает амплитуду волн вибрации провода, возникающую во время ветра. Такое оборудование защищает провод от повреждений, тем самым увеличивая срок его службы», – пояснил начальник службы высоковольтных линий производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала «Алтайэнерго» Сергей Жевтоног.

Техническое обслуживание и ремонт энергообъектов необходимы для повышения качества и надёжности электроснабжения потребителей. Ремонт объектов электросетевого хозяйства специалисты «Алтайэнерго» ведут на всей территории Алтайского края. Энергетики ремонтируют высоковольтные ЛЭП, распределительные сети, подстанции всех классов напряжения, расчищают просеки в охранных зонах вдоль ЛЭП. От качества проведенных работ зависит бесперебойное функционирование больниц, школ, предприятий региона.