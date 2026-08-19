EL-Комитет НОПСМ выявил нарушения ГОСТ в образце кабеля «ЭЛПРОКАБЕЛЬ»

Как сообщили в EL-Комитете НОПСМ, по результатам испытаний образца кабельной продукции ВВГ-Пнг(А)-LS 3×1,5 производства, согласно маркировке, ООО «ЭЛПРОКАБЕЛЬ» (ИНН 7704871945) выявлены нарушения требований ГОСТ 31996-2012. Образец был закуплен в магазине «БАУЦЕНТР» в подмосковном Пушкино.

Испытания проводились ООО ЦИКП «Волга-Тест». Согласно выданному протоколу, в образце зафиксированы нарушения п. 6.3.3 ГОСТ 31996-2012 — снижение светопроницаемости кабельного изделия с индексом LS при горении и тлении до 68%, а также п. 5.2.5.1 ГОСТ 31996-2012 — по показателю прочности изоляции после старения.

Продукция ООО «ЭЛПРОКАБЕЛЬ» ранее уже становилась объектом мониторинга. Аналогичные несоответствия требованиям ГОСТ были выявлены в образцах кабеля этой торговой марки, закупленных в Казани в феврале текущего года.

ООО «ЭЛПРОКАБЕЛЬ» является участником проекта «ЕСВК.Кабель», реализуемого ассоциацией «Честная позиция». В 2025 году аналогичная кабельная продукция ВВГ-Пнг(А)-LS 3×1,5 в рамках проекта успешно прошла испытания, в том числе по показателям пожарной безопасности.

На основании полученных результатов EL-Комитет НОПСМ заявил о системных проблемах продукции торговой марки «ЭЛПРОКАБЕЛЬ» с показателями качества и пожарной безопасности и отнёс её к фальсифицированной. Комитет также предостерёг потребителей от использования этой продукции.

Результаты испытаний других образцов кабеля, закупленных в розничной сети Московской области, планируется опубликовать позднее.