«Россети Новосибирск» обеспечили электроэнергией более 2750 объектов в I полугодии 2026 года

Компания «Россети Новосибирск» подвела итоги работы по технологическому присоединению к электросетям за I полугодие 2026 года. В отчетном периоде энергетики увеличили выдачу мощности для инфраструктуры региона на 16 %, выполнив 2 752 подключения различных объектов общей мощностью 132 МВт. Существенная динамика наблюдается в портфеле будущих проектов: компания заключила 2 922 новых договора на техприсоединение почти на 243 МВт, что в 1,5 раза больше, чем в I полугодии 2025 года. Это создает прочную основу для дальнейшегосоциально-экономического развития Новосибирской области.

Ключевой тренд, наметившийся в прошлом году, не только сохранился, но и усилился: при сохранении стабильного количества заявок на подключение фиксируется значительный рост их суммарной мощности, что свидетельствует о повышении энергоемкости подключаемых объектов и развитии крупных инвестиционных проектов в регионе.

В числе знаковых проектов, уже получивших электроснабжение от сетей «Россети Новосибирск», первый в Сибири экопромышленный парк, крупный завод по переработке молока, ряд агрокомплексов, в том числе птицефабрик, а также объекты жилищного строительства. Особое внимание компания уделяет социальной сфере: обеспечено подключение ряда учебных заведений и медицинских учреждений, в том числе реализуемых в рамках национальных проектов.

Список перспективных объектов, которые будут обеспечены надежной сетевой инфраструктурой, постоянно расширяется. В I полугодии заключены договоры на техприсоединение уникального центра микроклонирования растений и современного производственно-складского комплекса по бутилированию воды на Бердском шоссе. Сетевой инфраструктурой также будут обеспечены производственные цеха и научно-исследовательские площадки Института прикладной физики.

Реализуемые проекты формируют инфраструктурную основу для развития жилищного строительства, социальной сферы, науки и промышленности, обеспечивая надежное электроснабжение для новых объектов экономики и укрепляя инвестиционный потенциал региона. К тому же за последний год энергетикам удалось улучшить показатели профильной целевой модели: среднее количество процедур и время подключения к электросетям сократили на 10%.

Отдельным направлением работы «Россети Новосибирск» остается повышение качества клиентского сервиса. Компания продолжает активный диалог с бизнес-сообществом: заключено соглашение с Новосибирским отделением «Опора России», проведены совместные мероприятия на площадке «Мой бизнес» и в рамках «Городского дня предпринимательства». В рамках «Недели клиента» состоялась серия вебинаров по наиболее актуальным вопросам, включая процедуру техприсоединения. Важным этапом цифровизации в сфере обслуживания клиентов стал полный переход на Портал электросетевых услуг Группы компаний «Россети». Сегодня 99% всех заявок подается в электронном виде, что делает процесс максимально удобным и прозрачным для потребителей.

Высокое качество работы компании получило федеральное признание – в начале года стало известно, что «Россети Новосибирск» вошли в ТОП-10 рейтинга качества услуг по технологическому присоединению. Это подтверждает, что новосибирские энергетики не только наращивают мощности для подключения крупных инвестпроектов, но и обеспечивают высокий уровень сервиса для каждого клиента.