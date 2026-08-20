«Россети Московский регион» обеспечили выдачу дополнительной энергетической мощности обновленной котельной в Истре

Специалисты «Россети Московский регион» обеспечили дополнительной электроэнергией обновленную блочно-модульную котельную в селе Новопетровское муниципального округа Истра. Объем выданной мощности с учетом выделенной ранее составил 95 кВт.

Энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию напряжением 10/0,4 кВ, смонтировали два силовых агрегата общей мощностью 200 кВА. Также проложили две кабельные линии электропередачи напряжением 0,4-10 кВ протяженностью 900 метров, из них 140 метров пройдено методом горизонтально направленного бурения в местах плотной застройки и сложных подземных инженерных коммуникаций.

Социально значимый объект обеспечен электроэнергией по второй категории надежности, предусматривающей возможность перевода на резервную схему электроснабжения в случае технологического нарушения. Для создания возможности переключения питания с основной схемы на запасную энергетики установили три линейных разъединителя 10 кВ с функцией дистанционного управления. Все использованное оборудование отечественного производства.

В ходе модернизации в котельной выполнена замена агрегатов, установлены система водоочистки и современная автоматика. Объект снабжает теплом и горячей водой более двух тысяч жителей округа.