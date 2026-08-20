«Россети Юг» улучшили электроснабжение в районах Заволжья Волгоградской области

В шести заволжских районах Волгоградской области специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» провели ремонт оборудования более 70 подстанций 35-110 кВ, свыше 190 комплектных трансформаторных подстанций и порядка 120 воздушных линий электропередачи.

Реализованные мероприятия позволили улучшить качество электроснабжения порядка 110 тысяч жителей малых населенных пунктов Быковского, Ленинского, Николаевского, Палласовского, Старополтавского и Среднеахтубинского районов.

Помимо бытовых потребителей, энергооборудование обеспечивает электроэнергией социально значимые объекты, среди которых школы, детские сады, медицинские учреждения. Также энергетики повысили надежность электроснабжения ряда крупнейших в регионе предприятий агропромышленного комплекса, в том числе птицефабрики и хлебокомбината.

К предстоящему осенне-зимнему периоду энергетики также выполнили ремонт 60 силовых трансформаторов, более 210 выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Также специалисты компании отремонтировали более 50 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ.