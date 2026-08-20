РусГидро провело успешное тестирование новой технологии скоростного бетонирования при строительстве объектов генерации

На одной из строительных площадок РусГидро успешно проведена опытно-промышленная апробация скоростной технологии бетонирования. Разработка учёных Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б.Е. Веденеева (ВНИИГ, входит в Группу РусГидро) позволяет кратно ускорить возведение массивных сооружений и решить проблему хранения побочных продуктов сжигания угля.

В основе технологии лежит применение самоуплотняющейся бетонной смеси (СУБС) с меньшим выделением тепла при застывании. Ключевым компонентом инновационного состава стала зола-уноса ˗ побочный продукт в виде мельчайшей пыли от сжигания угля на тепловых электростанциях. Разработанная учёными ВНИИГ рецептура бетона позволяет заменить до трети объёма цемента золой‑уноса.

Благодаря своим свойствам СУБС легко заполняет конструкции сложной формы с густым армированием. При этом механическое вибрирование не требуется – смесь самоуплотняется и образует монолитную структуру. Исключение этого этапа снижает трудозатраты и даёт возможность многократно увеличить объём единовременно укладываемого массива по сравнению с традиционными методами бетонирования.

Укрупнение блоков бетонирования ведёт к сокращению общего технологического цикла возведения конструкций, а также уменьшению количества строительных швов, что повышает монолитность и обеспечивает долговечность сооружения на десятилетия вперёд. При этом риск формирования трещин сводится к минимуму, потому что используемые смеси нагреваются медленнее и выделяют меньше тепла.

В ходе апробации забетонировано два опытных участка, оснащённых автоматизированной системой мониторинга температуры и влажности в режиме реального времени. Собранные данные позволят подтвердить или скорректировать математические модели. Завершение активной фазы испытаний намечено на конец 2026 года.

По словам Сергея Кондратьева, члена Правления, первого заместителя Генерального директора – главного инженера РусГидро, полученные результаты исследований лягут в основу решения о внедрении данной технологии при возведении других объектов генерации, в частности Нижне-Зейской ГЭС на Дальнем Востоке.

Использование золы-уноса в рамках разрабатываемой технологии является частью долгосрочной экологической стратегии РусГидро. Компания системно расширяет применение золы: материал задействуют в проектах Группы РусГидро и реализуют как продукт, образующийся при сжигании угля на тепловых электростанциях. Частичная замена цемента золой-уноса позволяет сократить площади золоотвалов и снизить нагрузку на окружающую среду. В гидростроительстве, где объёмы бетона исчисляются миллионами кубометров, даже 30-процентное замещение цемента означает сотни тысяч тонн использованной золы ежегодно. Используемая в строительстве зола позволяет обеспечить экономию компании за счёт сокращения расходов на содержание и расширение золоотвалов. Поэтому утилизация золы обеспечивает как экологический, так и экономический эффект.

Кроме того, образующаяся на объектах компании зола применяется производителями стройматериалов, например, в Сахалинской области она служит компонентом для производства цемента и газоблоков. Использование золы позволяет снизить себестоимость строительных смесей без потери качества.