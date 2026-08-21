Опубликована полная деловая программа ВЭФ-2026

На официальном сайте опубликована полная деловая программа XI Восточного экономического форума с указанием спикеров. ВЭФ-2026 состоится 1–4 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

«Мы работаем, чтобы этот Форум, как и предыдущие, стал одной из ведущих площадок для обсуждения актуальных вопросов в сфере реализации инвестиционных проектов, укрепления международного сотрудничества, улучшения качества жизни людей, развития культурных и гуманитарных связей. На Восточном экономическом форуме принимались решения, которые качественно меняли Дальний Восток. Был дан старт таким инструментам, как территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, предоставление в безвозмездную собственность „дальневосточного гектара“, льготная ипотека и многие другие. Этот Форум не станет исключением, он позволит обсудить реализацию всех уже существующих механизмов и проработать новые варианты стимулирования дальневосточных территорий, позволяющих стать сильнее нашей стране», – сказал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев.

Главная тема ВЭФ-2026 – «Дальний Восток – развитие во благо людей». В программу включено более 70 сессий, разделенных на пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток – полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики».

«Мир находится в состоянии идеального шторма – перестают действовать правила игры, которые были актуальны не одно десятилетие, разрушаются привычные экономические и геополитические связи. Регулярно появляются новые естественные и искусственные ограничения, снижающие общемировые темпы роста. В этих обстоятельствах России необходимо искать новые возможности для развития. Для того чтобы реализовать их в полной мере, необходимо развивать прочные связи – в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где сформирован экономический центр, влияющий на глобальную экономику. Восточный экономический форум – это место встречи России и АТР, важное событие, которое ежегодно привлекает политиков и предпринимателей со всего мира. В рамках деловой программы традиционно обсуждаются темы, определяющие повестку завтрашнего дня. В этом году особое внимание уделено факторам, напрямую влияющим на рост социально-экономического благосостояния людей – технологическое развитие и внедрение искусственного интеллекта, международная кооперация, логистика и торговля, реализация инвестиционных проектов и другие темы будут обсуждаться участниками Форума. Уверен, ВЭФ позволит выработать новые решения и запустить совместные проекты, которые будут способствовать устойчивому развитию Дальнего Востока и повышению качества жизни людей», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

В рамках направления «Жить и работать на Дальнем Востоке» будут рассматриваться вопросы развития инфраструктуры, образования и кадрового потенциала региона и другие темы. В обсуждении примут участие Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая, статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и другие представители органов власти и экспертного сообщества.

Основными темами блока «Механизмы привлечения частных инвестиций» станут развитие преференциальных режимов и фондового рынка на Дальнем Востоке, финансирование инфраструктурных проектов и недропользование. В дискуссиях примут участие заместитель председателя, член совета директоров Центрального банка Российской Федерации Михаил Мамута, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и прочие.

Мероприятия трека «Дальний Восток – полюс международного взаимодействия» будут касаться экономического и технологического взаимодействия между Россией и зарубежными странами. Среди участников – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев, председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете, директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел Российской Федерации Владислав Масленников, председатель совета директоров компании Sinopec Хоу Цицзюнь, генеральный директор HX EnergyLabs, основатель Eurasia Industries Group Оливье Линосье и другие.

В рамках направления «Технологии настоящего и будущего» речь будет идти о развитии ИИ, роботизации производств, создании беспилотных систем. Участниками обсуждения станут Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, заместитель Председателя Государственной Думы Вячеслав Даванков, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский, основатель Филиппинской недели блокчейна, вице-президент – основатель Блокчейн-совета Филиппин Чезка Раумае Гонзалес, директор Китайского института Университета Фудань Чжан Вэйвэй.

Блок «Логистика и инфраструктура для роста экономики» будет посвящен развитию Северного морского пути, Транссибирской магистрали и других транспортных артерий, модернизации портовой инфраструктуры, развитию перевозок и прочим темам. На сессиях выступят генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, советник Президента Российской Федерации и специальный представитель главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, а также заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.

Титульные партнеры ВЭФ-2026 – «А7», ВЭБ.РФ. Генеральный спонсор – ВТБ. Генеральные партнеры – «Газпром», «Русгидро», «Эльга». Стратегический партнер – ПАО «Россети». Официальный авиаперевозчик Форума – ПАО «Аэрофлот». ГигаПартнёр – Сбер. Официальные партнеры – Росатом, «Удоканская медь».