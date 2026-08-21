«Сетевая компания» трансформирует энергосистему Татарстана

АО «Сетевая компания» одержала победу в конкурсном отборе и получила право реализовать программу по реконструкции и консолидации электрических сетей в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) Татарстана. Проект, инициированный Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан, открывает новую эру в обеспечении надежного электроснабжения для тысяч садоводов.

В 2026 году модернизация затронет 13 СНТ, расположенных в 7 муниципальных районах республики. Это значительный шаг вперед по сравнению с прошлым годом, когда в программе участвовало 6 товариществ в 5 районах.

Список участников программы 2026 года:

Азнакаевский район: СНТ «Лесное»;

Верхнеуслонский район: СНТ «Здоровье»;

Высокогорский район: СНТ «Швейник», СНТ «Фиалка», СНТ «Заря»;

Зеленодольский район: СНТ «70 лет Октября»;

Пестречинский район: СНТ «Заречье»;

Тукаевский район: СНТ «Искра», СНТ «Калинка»;

г. Казань: СНТ Сад №15 КАПО им. С.П. Горбунова, СНТ «Вахитовец-1», СНТ «Березовая роща», СНТ «Смородинка».

Общий объем инвестиций в проект составит 300 миллионов рублей (100 миллионов рублей было выделено в 2025 году). В рамках выделенного финансирования АО «Сетевая компания» планирует провести большой объем работ:

Установка 7 комплектных трансформаторных подстанций (КТП) (6 КТП установлено в 2025 г.), что значительно повысит пропускную способность сетей.

Реконструкция более 6090 метров линий электропередач (ЛЭП) напряжением 6/10 кВ (2010 м реконструировано в 2025 г.) – основы энергосистемы.

Модернизация более 60870 метров ЛЭП напряжением 0,4 кВ (21490 м реконструировано в 2025 г.) – обеспечение конечных потребителей стабильным питанием.

Энергетики осознают, что проведение этих работ может повлечь за собой временные неудобства, связанные с отключениями электроэнергии. «Сетевая организация» прилагает максимум усилий для минимизации воздействия на жителей:

Строгое соблюдение заранее согласованного графика работ;

Заблаговременное информирование потребителей о плановых отключениях;

Принятие всех возможных мер для максимального сокращения сроков проведения работ.

Завершение реконструкции запланировано до конца этого года. По итогам реконструкции, завершение которой запланировано до конца этого года, жители садовых товариществ смогут оценить целый ряд существенных улучшений. Среди них – повышение надежности и качества электроснабжения, существенное снижение риска аварийных отключений, улучшение параметров напряжения в сети, что благоприятно скажется на работе бытовой техники, создание прочной основы для комфортного и бесперебойного использования электроэнергии в каждом доме.