Электрик — звучит гордо: в Улан-Удэ прошел «День электромонтера 2026»

В Улан-Удэ состоялся конкурс профессионального мастерства «День электромонтера-2026», организованный «Ассоциацией наружного освещения» совместно с генеральным партнером мероприятия — ГК «Москабельмет». Конкурс в очередной раз привлек внимание к важной для городской инфраструктуры профессии и показал, сколько знаний, точности и ответственности стоит за привычным для нас городским освещением.

Больше чем конкурс

В столице Республики Бурятии состоялся юбилейный, пятый по счету «День электромонтера», который ежегодно проходит в разных городах страны. Ключевым событием программы стали соревнования, которые прошли 19 августа в парке «Мемориал Победы». В них приняли участие специалисты по обслуживанию установок наружного освещения из разных городов России, а также из Узбекистана и Беларуси.

Одна из важных задач «Дня электромонтера» — обратить внимание на профессию, которая редко оказывается в центре внимания, хотя результаты работы этих специалистов окружают нас каждый день. Именно об этом напомнил ведущий мероприятия перед началом соревнований:

«Есть профессии, результат которых мы видим каждый день, но редко задумываемся, сколько знаний, ответственности и мастерства стоит за ним. Одна из таких профессий — электромонтер. Но современный городской свет — это не только мастерство человека. Это новые технологии, инженерная мысль, современные материалы, энергоэффективность и постоянное движение вперед. Поэтому этот конкурс — гораздо больше чем соревнование в скорости. Здесь важна не только быстрота рук. Здесь важны точность, знания, выдержка, ответственность и безопасность».

О значении работы электромонтеров и роли качественного наружного освещения в создании комфортной и безопасной городской среды говорили и почетные гости мероприятия, выступившие с приветственным словом.

«Работа специалиста городского освещения зачастую незаметна. Многие горожане не задумываются о том, что за своевременным включением света и безопасностью на дорогах стоят огромные коллективы. Эти люди самоотверженно выполняют свою работу в любую погоду, невзирая на холод, дождь, снег и другие климатические условия. Спасибо вам за ваш труд!» — сказал Сергей Гашев, первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры.

«Городское освещение — один из важнейших элементов комфортной и безопасной среды. Мы знаем это не понаслышке. За последние несколько лет депутаты Горсовета совместно с коллегами из городских светосервисных предприятий провели огромную работу. Мы уже завершили модернизацию в центре и перешли на окраины — жители видят, как меняется облик города, и это напрямую влияет на безопасность», — отметил Чимит Бальжинимаев, председатель городского Совета депутатов города Улан-Удэ.

Технологии, опыт и сотрудничество

Помимо Ассоциации наружного освещения, ГК «Москабельмет» и Алюминиевой Ассоциации, при поддержке которой состоялась деловая программа, в проведении конкурса участвовали компании-партнеры: «Сарос» (Екатеринбург), «Брайтэлек» и «Энергоника» (Москва), «Райтек» (Ярославская область), «СКАТ» и «Интеграл Плюс» (Казань).

Директор PR-службы Группы компаний «Москабельмет» Танчулпан Мухтарова в своем выступлении отметила роль организаторов и партнеров события и поблагодарила город за комфортную атмосферу:

«Для нас, как для первого кабельного завода в стране, основанного еще в 1895 году, большая честь быть в этом прекрасном городе. Огромная благодарность администрации и замечательному «Горсвету» за гостеприимный прием. Нас сразу поразила красота Улан-Удэ, величественного дацана и, конечно, теплая атмосфера, которую создали здесь каждый из вас. Невозможно создавать новую инфраструктуру без современных технологий, и участие такого количества компаний здесь абсолютно закономерно. Но этот конкурс не состоялся бы, если бы семь лет назад не появилась «Ассоциация наружного освещения». Именно на ее базе вот уже пять лет проводится наше замечательное соревнование».

Конкурс, который оставил след

Соревнования состояли из теоретической и практической частей, в ходе которых участники продемонстрировали знания нормативно-технических документов, навыки тушения возгораний в электроустановках, оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током и, главное, мастерство монтажа и подключения к кабельной линии парковых светодиодных торшеров. При выполнении главного конкурсного задания специалисты установили в парке новые светильники — так каждый участник внес свой вклад в модернизацию городского освещения Улан-Удэ.

Об этом вкладе, который уже стал неотъемлемой частью «Дня электромонтера», в своем обращении к участникам мероприятия говорил Максим Несветайлов, исполнительный директор НО «Ассоциация наружного освещения»:

«В Российской межрегиональной ассоциации наружного освещения уже сложилась многолетняя традиция ежегодно проводить смотр профессионализма лучших из лучших. И в рамках этой традиции родилась еще одна — в каждом городе, где проходит конкурс, мы обязательно вноси вклад в развитие и модернизацию городского освещения. Для участвующих команд это большая честь и почетная практическая миссия».

Итоги соревнования

По мнению экспертного жюри, главная награда конкурса осталась в городе-хозяине: лучше всех с конкурсными заданиями справились представители МБУ «Горсвет» Улан-Удэ. Второе место заняло ГУП «Ленсвет» из Санкт-Петербурга, третье — «Барнаулгорсвет» из Барнаула.

Также высокие результаты показали столичное ГУП «Моссвет» (4-е место) и команда МУП «Горсвет» Архангельска (5-е место).

«Москабельмет» поздравляет победителя и команды, занявшие призовые места, и благодарит всех участников за то, что приехали на конкурс, проявили себя, показали свое мастерство и продемонстрировали командный дух. Группа выражает признательность организатору и всем партнерам, а также лично директору МБУ «Горсвет» Улан-Удэ Алексею Тулонову и благодари столицу Республики Бурятия — город солнца и добрых сердец — за гостеприимство и теплую атмосферу.