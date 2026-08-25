Энергетики «Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения более 2 тыс. потребителей городского округа Кашира

Специалисты «Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения жителей деревень Лиды, Колтово и Тарасково городского округа Кашира, выполнив работы по обновлению распределительных сетей.

На линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ был смонтирован современный линейный разъединитель. Новое оборудование российского производства позволит выявлять и локализовать поврежденный участок ЛЭП, сохраняя при этом подачу электроэнергии основной части потребителей. Данные о технологическом нарушении устройство автоматически передает диспетчеру. Это значительно сокращает время поиска и устранения неполадок. Кроме того, прибор в реальном времени отслеживает параметры напряжения и мощности, что повышает общее качество электроснабжения потребителей.

Энергетики напоминают, что для исключения перегрузки, способной привести к повреждению электрооборудования и перебоям в электроснабжении, необходимо придерживаться объема потребляемой мощности, установленной договором на технологическое присоединение, заключенным с электросетевой компанией. Мощность, потребляемую электроприборами, ищите в инструкции к изделиям в технических характеристиках.