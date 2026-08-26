Опубликованы деловая программа и спикеры II Российско-Китайского форума в Хабаровске

На официальном сайте опубликована деловая программа II Российско-Китайского форума, который пройдёт 4–6 сентября в Хабаровске под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». В неё войдут более 30 тематических сессий. Оператор – фонд «Росконгресс».

«Российско-Китайский форум, который пройдёт в Хабаровске, направлен на укрепление двусторонних связей между странами. На нём планируется обсудить реализацию совместных проектов, в том числе развитие острова Большой Уссурийский, которое должно показать дружбу наших государств. Мероприятие призвано расширить экономическое, технологическое и гуманитарное взаимодействие России и КНР», – сказал Заместитель Председателя Правительства ‒ полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Ожидается, что форум соберёт более 3 тысяч представителей бизнеса, органов власти и экспертов из России и КНР. Среди них – губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, статс-секретарь – заместитель Министра транспорта России Дмитрий Зверев, заместитель Министра транспорта Китайской Народной Республики Ли Ян, специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, президент «Опоры России» Александр Калинин, старший вице-президент, руководитель блока малого бизнеса ПАО «Банк ПСБ» Ирина Жимерина, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, член комитета КПК провинции Хэйлунцзян Лю Чжэньго, руководитель Департамента коммерции автономного района Внутренняя Монголия Ху Инфэн, председатель рабочего комитета «Один пояс, один путь» Китайской ассоциации малых и средних предприятий Шан Шивэй, главный научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Гао Цзисян.

«Китай – один из наших ключевых экономических партнёров. Вместе работаем в торговле, логистике, туризме, гуманитарной сфере. Сейчас, когда российская экономика всё больше ориентируется на рынки АТР, эти связи становятся ещё более значимыми. Такой вектор задаёт глава нашего государства Владимир Путин, и мы его успешно реализуем. Главное – форум должен дать конкретный результат. Планируем закрепить достигнутые договорённости, запустить новые проекты и помочь нашим предпринимателям найти надёжных партнёров в Китае», – отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Центральным событием станет пленарное заседание «Российско-китайское сотрудничество: вместе к устойчивому развитию и процветанию». Участники будут говорить об острове Большой Уссурийский как символе дружбы и мира, обсудят взаимодействие регионов-побратимов, роль малого бизнеса в развитии сотрудничества, новые транспортные коридоры между двумя странами и перспективы российско-китайского туризма.

Отдельный блок программы будет посвящён совместному развитию острова. На форуме будут представлены инвестиционные проекты России и Китая, проекты совместного освоения территории и концепция Амура как международного транспортного коридора.

В рамках форума состоится юбилейное, 30-е заседание подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Российско-Китайской межправительственной комиссии. Отдельное межокружное совещание будет посвящено реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

В числе ключевых тем деловой программы – инвестиционная инфраструктура, промышленная и технологическая кооперация, аграрный экспорт, международные расчёты, цифровые валюты, развитие транспортных коридоров, искусственный интеллект и космические технологии. Особое внимание будет уделено перекрёстным Годам российско-китайского сотрудничества в области образования. В ходе профильных дискуссий обсудят развитие профессионального образования, программы обмена студентами и преподавателями, совместную разработку образовательных стандартов и проведение конкурсов профессионального мастерства.

Также предусмотрены сессии по возобновляемой энергетике, развитию женского предпринимательства, креативным индустриям, медицинским технологиям, туризму и приграничному экологическому сотрудничеству.

Практическую часть деловой программы составят B2B-переговоры российских и китайских предпринимателей. В них примут участие представители семи субъектов Российской Федерации и десяти провинций КНР. Переговоры охватят 15 отраслей, включая пищевую промышленность, рыбохозяйственный комплекс, сельское хозяйство, лесопромышленный комплекс, машиностроение, строительство, лёгкую промышленность, ТЭК, металлургию, туризм, IT и телекоммуникации, креативные индустрии, логистику, химическую промышленность и финансовый сектор.

Организатором Российско-Китайского форума выступает правительство Хабаровского края при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства иностранных дел России, Министерства экономического развития России, Министерства промышленности и торговли России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Российского экспортного центра.

Генеральные партнёры форума – ООО «А7», ООО «Порт Эльга» и АО «Полюс».