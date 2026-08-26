«Россети Северный Кавказ» отремонтировали более 730 трансформаторных подстанций в Дагестане

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» за семь месяцев 2026 года провели плановый ремонт 734 трансформаторных подстанций класса напряжения 6-10/0,4 кВ в Дагестане.

Технические мероприятия реализованы в рамках подготовки сетевого комплекса региона к функционированию в сложных погодных условиях зимы.

В числе основных выполненных работ на энергообъектах – ремонт трансформаторов и выключателей, замена изношенных корпусов, устаревших выключателей и разъединителей на современные аналоги отечественного производства.

Трансформаторные подстанции относятся к ключевым элементам электроэнергетической системы: позволяют передавать электроэнергию на большие расстояния, снижать технические потери, обеспечивать равномерное распределение энергоресурса между потребителями. Именно поэтому своевременному ремонту и качественному обслуживанию данного оборудования энергетики уделяют повышенное внимание.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят 1,7 млрд рублей на реализацию Программы ремонта энергообъектов в Дагестане.