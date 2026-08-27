Группа ПОЛИПЛАСТИК приняла участие в семинаре «Газпром межрегионгаз»

В Санкт-Петербурге состоялся совместный семинар Группы компаний «Газпром межрегионгаз» и ведущих производителей газового оборудования. В мероприятии приняла участие Группа ПОЛИПЛАСТИК.

Семинар стал площадкой для обсуждения применения современных материалов и оборудования при строительстве, реконструкции и технологическом присоединении объектов газораспределения. Участники уделили особое внимание интеграции систем добровольной сертификации и ведению Единого реестра МТР ПАО «Газпром», что позволяет унифицировать требования к поставляемой продукции.

Основным событием финального дня мероприятия стала выездная сессия, в рамках которой была развернута выставка отечественного газового оборудования. Производители продемонстрировали пункты редуцирования газа, фильтры очистки, полиэтиленовые трубы и фитинги, сварочное оборудование, системы телеметрии, а также современные средства индивидуальной защиты.

Делегация экспертов Группы ПОЛИПЛАСТИК и торговых домов «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» и «ПОЛИПЛАСТИК Северо-Запад» продемонстрировала на стенде полиэтиленовые трубы и фитинги для газопроводов, используемые при строительстве и реконструкции объектов газораспределительной инфраструктуры. Продукция компании хорошо известна отраслевым специалистам и востребована при реализации проектов газификации и догазификации по всей стране.

В рамках семинара были проведены деловые переговоры с главными инженерами газораспределительных организаций и заместителями генеральных директоров по строительству, в рамках которых обсуждался вопрос корректировки технической политики региональных газораспределительных организаций.

Участие в семинаре такого уровня для Группы ПОЛИПЛАСТИК – это возможность не только представить свои разработки, но и обменяться опытом с коллегами, услышать актуальные требования представителей региональных компаний «Газпром межрегионгаз».