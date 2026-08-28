Главную электроподстанцию НЗМУ подключили к электроснабжению

В Приморском крае подключили к питанию электроподстанцию на 220 кВт — главный источник энергии Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ). Компания "Россети" обеспечила необходимые условия для технологического присоединения к объединенной энергосистеме Востока. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Электроподстанция НЗМУ считается самой мощной на близлежащей территории. Два трансформатора отечественного производства вырабатывают 220/10 кВ на 63 МВА каждый. Данный объект сможет запитывать 11 подстанций на территории завода. Индивидуальные испытания электрооборудования и инженерных систем завершены.

"Подстанция позволит обеспечить надежность электроснабжения предприятия по самой высокой категории. Масштабы тоже колоссальные: на объекте установлено свыше двух тысяч единиц электроприборов и оборудования, проложено больше шестидесяти километров электрических кабелей. В ближайшее время мы переходим от строительно-монтажных работ к пусконаладочным", — прокомментировал исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков.

В ходе пусконаладки будет проверена работоспособность всех производственных систем и выпущена пробная партия продукции. В начале 2027 года НЗМУ должен выйти на проектную мощность с возможностью синтезировать 1,8 млн тонн метанола в год. С таким объёмом производства завод войдёт в пятёрку ведущих предприятий страны страны по объемам производства.

Запуск завода в Приморье простимулирует развитие энергетического комплекса. Уже сейчас для обеспечения завода источником питания модернизировано шесть энергообъектов. Принятые меры позволят увеличить общую выработку электроэнергии и минимизировать проблему образовавшегося энергодефицита в регионе.