На Аллее славы русской науки Корабелки установлены бюсты выдающихся конструкторов ОСК

В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ, Корабелка) состоялось торжественное открытие Аллеи славы русской науки. В церемонии принял участие помощник Президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Мемориальный ансамбль формируют 13 бюстов выдающихся деятелей отечественной науки и техники. Особое место на аллее заняли скульптурные портреты создателей стратегического атомного подводного флота России – академиков РАН, генеральных конструкторов конструкторского бюро ОСК «Рубин» Сергея Ковалева и Игоря Спасского.

Выдающиеся инженеры внесли колоссальный вклад в развитие отечественного кораблестроения. Сергей Ковалев в 1958 году возглавил проектирование первого советского стратегического ракетоносца и вплоть до 2011 года бессменно руководил созданием всех атомных подводных крейсеров стратегического назначения. Всего по его проектам был построен 91 стратегический ракетоносец, а фундаментальные работы конструктора по теории проектирования, гидродинамике, энергетике и строительной механике определили вектор развития всей отрасли.

Игорь Спасский более тридцати лет стоял во главе «Рубина», руководя созданием атомных и неатомных подводных лодок четырех поколений. Именно под его началом бюро прошло путь от узкоспециализированного предприятия до многопрофильного флагмана проектирования морской техники. Сергей Ковалев и Игорь Спасский проработали рука об руку почти 60 лет, а самым масштабным и знаменитым совместным проектом двух генеральных конструкторов считается создание уникального тяжелого атомного подводного ракетоносца проекта 941 «Акула».

Сегодня конструкторское бюро ОСК «Рубин» продолжает развивать партнерские отношения с Корабелкой, сохраняя преемственность инженерных школ. Предприятие активно сотрудничает с университетом по программам целевой контрактной подготовки специалистов, принимает студентов на производственную практику и трудоустраивает выпускников. Кроме того, с 2015 года на базе вуза успешно работает совместная кафедра «Мехатроника и робототехника», которую возглавляет начальник профильного отдела бюро. Такое тесное взаимодействие между университетом и конструкторским бюро ОСК позволяет привлекать к проектированию сложнейшей морской техники наиболее подготовленных и квалифицированных молодых специалистов.

В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ, Корабелка) состоялось торжественное открытие Аллеи славы русской науки. В церемонии принял участие помощник Президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Мемориальный ансамбль формируют 13 бюстов выдающихся деятелей отечественной науки и техники. Особое место на аллее заняли скульптурные портреты создателей стратегического атомного подводного флота России – академиков РАН, генеральных конструкторов конструкторского бюро ОСК «Рубин» Сергея Ковалева и Игоря Спасского.

Выдающиеся инженеры внесли колоссальный вклад в развитие отечественного кораблестроения. Сергей Ковалев в 1958 году возглавил проектирование первого советского стратегического ракетоносца и вплоть до 2011 года бессменно руководил созданием всех атомных подводных крейсеров стратегического назначения. Всего по его проектам был построен 91 стратегический ракетоносец, а фундаментальные работы конструктора по теории проектирования, гидродинамике, энергетике и строительной механике определили вектор развития всей отрасли.

Игорь Спасский более тридцати лет стоял во главе «Рубина», руководя созданием атомных и неатомных подводных лодок четырех поколений. Именно под его началом бюро прошло путь от узкоспециализированного предприятия до многопрофильного флагмана проектирования морской техники. Сергей Ковалев и Игорь Спасский проработали рука об руку почти 60 лет, а самым масштабным и знаменитым совместным проектом двух генеральных конструкторов считается создание уникального тяжелого атомного подводного ракетоносца проекта 941 «Акула».

Сегодня конструкторское бюро ОСК «Рубин» продолжает развивать партнерские отношения с Корабелкой, сохраняя преемственность инженерных школ. Предприятие активно сотрудничает с университетом по программам целевой контрактной подготовки специалистов, принимает студентов на производственную практику и трудоустраивает выпускников. Кроме того, с 2015 года на базе вуза успешно работает совместная кафедра «Мехатроника и робототехника», которую возглавляет начальник профильного отдела бюро. Такое тесное взаимодействие между университетом и конструкторским бюро ОСК позволяет привлекать к проектированию сложнейшей морской техники наиболее подготовленных и квалифицированных молодых специалистов.