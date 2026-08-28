В ракете-носителе СОЮЗ-5 используются кабели СПЕЦКАБЕЛЬ

Ракетно-космический центр «Прогресс» поблагодарил «Спецкабель» за поддержку в рамках запуска перспективного проекта «Союз-5». 30 апреля 2026 года на космодроме Байконур впервые в рамках летно-конструкторских испытаний была запущена ракета нового поколения «Союз-5», и это стало вехой в истории отечественной ракетной техники.

При строительстве ракеты «Союз-5» использовалась высококачественная кабельная продукция завода «Спецкабель». В частности, это специальные бортовые кабели для космоса, которые играют критически важную роль в обеспечении передачи данных со скоростью до 400 Мбит/с. Столь высокая скорость передачи данных соответствует современным стандартам SpaceWire и необходима для эффективного функционирования систем ракеты и обеспечения надежной связи с наземными службами.

Одно из ключевых преимуществ бортовой продукции «Спецкабель» — способность выдерживать экстремальные температуры от -198 до +200 °C, что актуально при эксплуатации в условиях космического пространства. Еще одна особенность кабелей, особенно в контексте летательных аппаратов, где каждый грамм веса имеет критическое значение, — легкость конструкции. Это свойство позволяет оптимизировать общий вес ракеты и улучшить ее летные характеристики.

Заместитель генерального директора Ракетно-космического центра «Прогресс» Константин Авдонин подчеркнул, что «Спецкабель» проявил высокую оперативность в поставках кабеля и нестандартный подход к комплектованию космического аппарата. Это сотрудничество стало залогом успешной реализации проекта «Союз-5».

Кабельный завод «Спецкабель» рад быть частью столь значимых для страны проектов, которые направлены на развитие отечественной космической отрасли и укрепление позиций России на международной арене. Это сотрудничество способствует прогрессу технологий и открывает новые горизонты для дальнейших исследований и разработок в области космических технологий.