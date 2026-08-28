БАШПЛАСТ — 18 лет: от нового поставщика к стратегическому партнеру кабельной отрасли

28 августа БАШПЛАСТ отмечает 18 лет со дня основания. За это время компания значительно увеличила производственные мощности, расширила продуктовый портфель и географию поставок, сформировала собственную технологическую экспертизу.

Сегодня возможности БАШПЛАСТ выходят далеко за рамки производства полимерных компаундов. Компания участвует в разработке материалов под задачи кабельных предприятий, проводит исследования и испытания, сопровождает внедрение новых решений. Важным этапом развития стало создание Научно-технологического центра «ПОЛИМЕР», объединившего аккредитованную лабораторию, Центр разработок и испытательный центр кабеля.

За технологическими изменениями стоит последовательное расширение компетенций компании. БАШПЛАСТ работает с материалом на разных этапах — от разработки рецептуры до оценки его поведения в готовой кабельной конструкции. Такой подход помогает учитывать растущие требования к пожарной безопасности, экологичности и надежности кабельных систем.

Рост компании связан и со Стерлитамаком — городом, где находится производство и живут сотрудники предприятия. БАШПЛАСТ поддерживает проекты в сфере образования, детского спорта, сохранения исторического наследия и общественных инициатив.

За всеми достижениями стоит ежедневная работа команды, ее опыт, ответственность и готовность решать нестандартные задачи. В честь 18-летия компании почётными грамотами отмечены сотрудники, чей профессионализм, инициативность и преданность делу вносят значимый вклад в общий результат.

Сегодня компания продолжает повышать собственную планку в качестве, безопасности и эффективности материалов. Накопленная за 18 лет производственная и технологическая база позволяет БАШПЛАСТ работать не только с текущими запросами рынка, но и с задачами, которые будут определять требования кабельной отрасли в дальнейшем.

«18 лет — это прежде всего опыт, который позволяет ставить перед собой задачи следующего уровня. Мы благодарим партнеров за многолетнее сотрудничество и доверие. Для нас важно развиваться вместе, усиливать возможности друг друга и видеть перспективу работы на годы вперед», — отмечают в БАШПЛАСТ.