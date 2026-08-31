Реконструкция аэропорта в Мурманске обойдется почти в 5 млрд рублей

Аэропорт Мурманск имени Николая II – ключевой транспортный узел Кольского Заполярья. Он обслуживает более миллиона пассажиров в год и связывает регион с крупнейшими городами России, сообщает портал RosTender.info.

Рост туристического потока и развитие арктических проектов требуют обновления инфраструктуры воздушной гавани. Заказчик объявил тендер на корректировку проектных решений и реконструкцию объектов аэропорта. На эти цели выделили 5,1 миллиарда рублей.

Процедура выбора подрядной организации завершится до 14 сентября 2026 года. Обновление увеличит пропускную способность аэропорта и сделает перелеты для жителей и гостей Мурманской области комфортнее.

Условия участия и подробности о здесь доступны здесь.