Реконструкция аэропорта в Мурманске обойдется почти в 5 млрд рублей

31 авг. 2026, 14:30
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Ростендер
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Аэропорт Мурманск имени Николая II – ключевой транспортный узел Кольского Заполярья. Он обслуживает более миллиона пассажиров в год и связывает регион с крупнейшими городами России, сообщает портал RosTender.info.

Рост туристического потока и развитие арктических проектов требуют обновления инфраструктуры воздушной гавани. Заказчик объявил тендер на корректировку проектных решений и реконструкцию объектов аэропорта. На эти цели выделили 5,1 миллиарда рублей.

Процедура выбора подрядной организации завершится до 14 сентября 2026 года. Обновление увеличит пропускную способность аэропорта и сделает перелеты для жителей и гостей Мурманской области комфортнее.

Условия участия и подробности о здесь доступны здесь.

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