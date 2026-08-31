Строительство технопарка в Южном Бутове вошло в список приоритетных инвестпроектов

Строительство технопарка «Бартеневская» в районе Южное Бутово на юго-западе столицы включено в список инвестиционных приоритетных проектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Основными резидентами новой площадки станут высокотехнологичные предприятия по производству инновационного оборудования для пищевой промышленности и бытовой техники. В трехэтажном комплексе площадью 10,4 тыс. кв. м будет создано больше 150 новых рабочих мест. Предусмотрены коворкинг и выставочные залы», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Глава города пояснил, что объект возведут в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

«Для этого выделили около 0,8 га на Бартеневской улице по арендной ставке всего один рубль в год. Прогнозный объем инвестиций в создание технопарка составит порядка 1 млрд рублей», – отметил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что статус инвестиционного приоритетного проекта позволяет инвесторам пользоваться рядом городских льгот, в том числе обнулить ставку налога на имущество.

«Также инвесторы могут получить налоговый вычет (из уплаченных в бюджет Москвы налогов) в размере до 90% расходов на строительство капитальных объектов», – заключил Сергей Собянин.

Как уточняется на портале mos.ru, в столице действует 55 технопарков, 13 из них имеют статус инвестиционных приоритетных проектов Москвы. На этих площадках работает свыше 2,4 тысячи предприятий, создано более 78 тысяч рабочих мест. С 2016 года объем инвестиций в развитие московских технопарков составил порядка 198 миллиардов рублей. На один рубль налоговых льгот приходится около 13 рублей частных инвестиций. В совокупности эти льготы позволяют технопаркам снижать налоговую нагрузку по региональным налогам до 25 процентов. Резиденты технопарков могут рассчитывать на гранты на пилотирование инновационных решений – до четырех миллионов рублей в год. Для управляющих компаний предусмотрены субсидии на возмещение процентов по кредитам на модернизацию и развитие имущественного комплекса технопарка.