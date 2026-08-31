В Березниках почти за 2 млрд рублей построят новый медицинский комплекс для детей и женщин

В Пермском крае построят современный медицинский комплекс в Березниках, который объединит педиатрический стационар, поликлинику и женскую консультацию в одном месте. Финансирование выделят из регионального бюджета, начальная максимальная цена контракта составляет 2,2 миллиарда рублей, сообщает портал RosTender.info.

Процедура выбора подрядной организации завершится 17 сентября 2026 года. Строители приступят к работе 30 ноября 2026 года. На возведение объекта отводится 731 календарный день, сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на конец ноября 2028 года.

Новое медицинское пространство повысит доступность и качество помощи для местных жителей. Объединение детского стационара и женской консультации в едином контуре позволит врачам быстрее проводить диагностику и оперативно координировать лечение пациентов. Для жителей города это означает сокращение времени на поездки между разными корпусами и возможность получать консультации узких специалистов в комфортных условиях.

Условия участия и подробности о здесь доступны здесь.