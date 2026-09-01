Андрей Рюмин проинспектировал строительство нового питающего центра Большого Владивостока
Глава Группы «Россети» Андрей Рюмин проверил ход работ на подстанции 220 кВ, строящейся на территории опережающего развития «Приморье». Сетевой объект будет участвовать в выдаче мощности новой ТЭЦ в Артеме и обеспечит энергией крупнейший жилой комплекс для 25 тыс. человек на площадке города‑спутника Владивостока.
«В последние годы в Приморском крае активно развиваются бизнес и туризм, ведется научная деятельность федерального значения. Электропотребление в регионе растет, и, конечно, основной спрос формируется во Владивостоке. Новая подстанция станет частью энергетического кольца 220 кВ и сыграет важную роль в электроснабжении агломерации. Работа идет по графику. Поставить оборудование под напряжение планируем уже в 2026 году», – сказал Андрей Рюмин.
Мощность подстанции составит 125 МВА, ее оснастят распределительными устройствами трех классов напряжения – 220, 110 и 35 кВ. Это будет высокоавтоматизированный объект, на котором внедрят технологию дистанционного управления и «цифровой сканер» энергосистемы – комплекс мониторинга переходных режимов. Проект реализуется со 100‑процентным уровнем импортозамещения.
Проект также предусматривает строительство линейных объектов для выдачи мощности Шкотовской ТЭЦ в Артеме. Общая стоимость работ Группы «Россети» составляет более 6 млрд рублей.
Андрей Рюмин также провел на подстанции совещание с руководством профильных блоков и компаний‑подрядчиков по вопросам развития магистральной сетевой инфраструктуры Приморского края и других регионов Дальнего Востока, в которых работают «Россети».