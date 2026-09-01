Мультимодальный транспортно-логистический центр мощностью 300 тыс. ДФЭ в год построит новый резидент ТОР «Забайкалье»

Соглашение о присвоении статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подписала с АО «Контейнерный терминал «Забайкальск» (входит в группу компаний «НСЗК») в рамках Восточного экономического форума.

Мощность транспортно-логистического центра (ТЛЦ) составит 300 тыс. ДФЭ (эквивалентов двадцатифутовых контейнеров) в год с площадью хранения контейнеров вместимостью 12 тыс. ДФЭ, складская площадь – до 14 тыс. кв. м. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), НСЗК инвестирует в проект порядка 14 млрд рублей, создав на первом этапе около 300 рабочих мест, а после выхода на полную мощность — более 250 дополнительных штатных ставок.

ТЛЦ создается в рамках стратегической программы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай», поддержанной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпинем, и входит в перечень перспективных проектов Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Создание «Нового сухопутного зернового коридора Россия — Китай» направлено на развитие аграрного потенциала Сибири и Дальнего Востока, создание высокотехнологичной логистической инфраструктуры и расширение экспорта сельхозпродукции в Китай, страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

«ТЛЦ является вторым этапом транспортно-логистического кластера, который НСЗК развивает в Забайкальске, в 4 км от границы с Манчжурией, КНР. Первый этап – Забайкальский зерновой терминал – уже реализован. Крупнейший в Евразии и первый в России сухопутный специализированный железнодорожный терминал номинальной мощностью 8 млн тонн зерна в год и объемом единовременного хранения до 80 тыс. тонн НСЗК построила с применением налоговых льгот и административных преференций режима ТОР «Забайкалье» при комплексном сопровождении КРДВ. Терминал возведен по уникальной технологии, решающей проблему разноколейности железных дорог РФ и КНР. Уверены, что меры господдержки позволят реализовать новый проект в намеченные сроки и успешно развивать международную логистику на Дальнем Востоке», — прокомментировали в ГК «НСЗК».

В составе ТЛЦ будут созданы электрифицированная железнодорожная станция необщего пользования колеи 1520 мм, приемоотправочный парк колеи 1435 мм, контейнерный терминал с тремя козловыми кранами и контейнерной площадкой вместимостью до 5 тыс. ДФЭ, дополнительная контейнерная площадка вместимостью до 7 тыс. ДФЭ, таможенная зона со складом временного хранения, два перегрузочных комплекса на 24 докшелтера каждый, парковка и административно-бытовые здания.

Ключевые услуги ТЛЦ включат перестановку контейнеров с фитинговых платформ колеи 1435 мм на 1520 мм, перевалку грузов: из контейнеров в автотранспорт и обратно, а также из авто в авто, комплексную таможенную очистку и оформление необходимых документов.

«Новый ТЛЦ будет построен на соседней площадке с действующим зерновым терминалом в рамках дальнейшей реализации программы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия-Китай» и будет использовать уже существующую инфраструктуру ЗЗТ, что дополнительно снизит финансовую нагрузку инвестора и ускорит ввод в работу нового терминала. Для реализации проекта КРДВ обеспечила расширение границ ТОР «Забайкалье», соответствующее постановление Правительства России вышло в 2026 году. Проект мощностью 300 тыс. ДФЭ в год позволит существенно расширить возможности по обработке контейнерных грузов, повысить эффективность международной логистики и обеспечить дальнейший рост грузооборота с Китаем. КРДВ со своей стороны продолжит комплексно сопровождать инвестора и обеспечивать применение предусмотренных режимом ТОР мер поддержки», — сообщил Сергей Скалий, заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов.

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта КРДВ и ГК «НСЗК» подписали на XI Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Совокупный грузооборот кластера с Китаем после выхода всех объектов на полную мощность составит порядка 8 млн тонн продукции агропромышленного комплекса и 6 млн тонн товаров иных категорий.

По данным КРДВ, на ТОР в Забайкальском крае проекты реализуют 115 резидентов, 40 из которых уже осуществляют операционную деятельность. Общий объем заявленных инвестиций превышает 1 трлн рублей, создается 39 тыс. рабочих мест. Бизнес фактически вложил 497,4 млрд рублей и уже создал 16 тыс. рабочих мест.

Резидентам ТОР доступны сниженные налоги на имущество и прибыль, возможность получения земли и инфраструктурной поддержки, продвижение продукции и услуг, правовая защита и другие инструменты государственной поддержки.