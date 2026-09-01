Ростех разработал УФ-оптику для передачи данных без радиосвязи

Решение может использоваться на промышленных объектах с сильными электромагнитными помехами, а в перспективе — в аэропортах.

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех разработал оптику для беспроводной передачи данных в условиях сильных электромагнитных помех. Новое решение использует ультрафиолетовый диапазон и предназначено прежде всего для промышленных объектов, где работа обычных радиоканалов затруднена.

Назначение нового объектива — прием сигнала в составе канала УФ-связи. Он собирает рассеянное излучение и концентрирует его на фотоприемнике, обеспечивая устойчивую передачу данных. Ключевой особенностью разработки является использование специального оптического фильтра, который гарантирует подавление фоновых шумов. Разработанный специалистами Госкорпорации макет изделия демонстрирует высокий уровень полезного сигнала, что открывает перспективы построения каналов УФ-связи для самых разных сфер применения.

«„Швабе“ ежегодно ведет десятки научных и опытно-конструкторских работ по наиболее актуальным направлениям развития оптических и оптоэлектронных технологий. Эта важная работа поддерживается Госкорпорацией Ростех на всех уровнях. Ученые, конструкторы и инженеры исследуют новые материалы, внедряют нестандартные подходы и апробируют инновационные решения. Такая деятельность расширяет технологические компетенции и создает заделы для развития многих перспективных направлений, включая беспроводную связь в ультрафиолетовом диапазоне. Наша разработка может использоваться для передачи данных на промышленных объектах с сильными электромагнитными помехами, в перспективе — в аэропортах. Благодаря способности регистрировать слабое УФ-излучение она может помогать выявлять дефекты линий электропередачи и высоковольтного оборудования», — отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

На промышленных объектах мощные электродвигатели, сварочное оборудование и трансформаторы могут создавать помехи для радиосигнала. Из-за этого передача телеметрии с датчиков становится нестабильной, а управление конвейерами и роботами-манипуляторами затрудняется. УФ-канал не подвержен таким электромагнитным помехам. Благодаря рассеянию излучения он может работать при отсутствии прямой видимости между передатчиком и приемником, успешно огибать препятствия и снижать влияние «мертвых зон» из-за многочисленных переотражений в замкнутом пространстве.

Еще одна потенциальная сфера применения новой технологии — аэропорты с высокой нагрузкой. Оптический канал может использоваться для передачи навигационных данных и телеметрии, а также связи самолетов с наземными службами. Такие системы могут стать резервным или вспомогательным каналом для мониторинга бортового оборудования в полете, не создавая помех приборам навигации.

Помимо передачи данных, объективы «Швабе» могут использоваться для диагностики линий электропередачи и другого высоковольтного оборудования. Оптика улавливает слабое УФ-излучение, возникающее при электрических разрядах в местах повреждений. Это помогает выявлять дефекты, способные приводить к потерям электроэнергии и авариям.